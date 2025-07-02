رسالة خطیة من وزیر الخارجیة الایرانی لنظیره السعودی

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وأضافت "واس" أن الخريجي استعرض مع عنايتي خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي قد وصف الدعم السعودي لايران خلال الحرب التي شنها الكيان الصهيوني في 13 يونيو / حزيران الماضي، بأنه مشرّف.

وفي الـ 28 من يونيو، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إنه ناقش مع رئيس الأركان الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة وتطورات الأوضاع والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي يونيو، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة تقف إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي متضامنة في دعمها لطهران.

وأدان بن سلمان "بشدة الاعتداءات الظالمة للكيان الصهيوني على إيران"، كما أكد أن بلاده لن تتوانى عن تقديم أي دعم ضروري للإخوة في إيران.

من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن "شكره العميق للتواصل الأخوي من ولي العهد السعودي، وللتعاون الصادق من خادم الحرمين الشريفين والجهات المعنية في السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".

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