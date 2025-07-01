عراقجي: مواقف أوروبا الخاطئة تزيد من صعوبة مسار الدبلوماسية في ملف إيران النووي

وشدد عراقجي في هذه المحادثة، في الاشارة إلى آثار وعواقب محاباة بعض الأطراف لانتهاكات وجرائم الكيان الصهيوني، على مسؤولية جميع الحكومات في إدانة العدوان العسكري لهذا لهذا الكيان واميركا على إيران، وقال: "إن أي تصريحات تُبرر، ضمنيًا أو صراحة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تُعتبر مشاركة وتواطؤًا في الجرائم المرتكبة".

واستذكر وزير الخارجية الايراني دفاعَ الشعب الايراني الحازم عن وحدة أراضيه وأمنه القومي في وجه العدوان العسكري للنظامين الإسرائيلي والأمريكي، ووصف العمل العدواني ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية، بالإضافة إلى قتل المواطنين الإيرانيين، بأنه ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية ونظام حظر الانتشار النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، مؤكدًا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للدفاع عن الشعب الإيراني بكل قوتها ضد أي عمل شرير.

وأضاف عراقجي: "بوقف عدوان الكيان الصهيوني، أوقفنا عملياتنا الدفاعية وأظهرنا حسن نيتنا. هذا الإجراء يُظهر بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس وجود الكيان الصهيوني المُحرِّض للحرب، لم تكن البادئة بالحرب ولا ترغب في استمرارها".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، قائلاً: "لقد شُنَّت الاعتداءات العسكرية من قِبَل الكيان الصهيوني واميركا على بلدنا بينما كانت إيران في خضم المفاوضات والدبلوماسية، وكانت اميركا هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية".

وانتقد عراقجي مواقف بعض الدول الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة، ودعمها المستمر للعدوانين الصهيوني والأمريكي على إيران، وعدم إدانة هذا العمل المتهور للمعتدين باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية، محذرًا من استمرار هذا النهج الهدام من قبل بعض الدول الأوروبية، وما قد يؤدي إليه ذلك من المزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وجعل المسار الدبلوماسي اكثر صعوبة.

من جانبها أكدت كالاس في الاتصال الهاتفي عدم وجود أي دليل على توسع البرنامج النووي الإيراني لإنتاج أسلحة نووية.

كما أكدت على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ودعم الجهود المبذولة لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في المنطقة.

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