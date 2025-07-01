الحرس الثوري: تفكيك شبكة إرهابية واعتقال أكثر من 50 عنصراً مرتبطاً بالكيان الصهيوني في سيستان وبلوشستان

واوضح البيان : في إطار استمرار مناورات "شهداء الأمن" العملياتية، تمكنت قوات الأمن في مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمديرية العامة للاستخبارات بمحافظة سيستان وبلوشستان، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وجهاز استخبارات الشرطة، من توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية التابعة للعدو.

وتابع البيان : في إطار النجاحات العملياتية التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مناورة المدافعين عن الأمن، تم اعتقال أكثر من 50 عنصرا إرهابيا ومرتزقا في جنوب سيستان وبلوشستان ومقتل اثنين آخرين؛ مبينا ان من بين الأهداف العملياتية للعناصر المعتقلة (التابعة للجماعات الإرهابية في شرق البلاد) نشر الفوضى في جنوب المحافظة، وتنفيذ عمليات تخريبية وتدميرية تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية وغيرها.

وبحسب البيان ايضا، عثر خلال هذه العمليات، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة أمريكية الصنع، مؤكدا البيان على تواصل الجهود والملاحقات للقبض على عملاء محليين آخرين يشتبه تورطهم في ارتكاب اعمال شريرة وزعزعة الأمن وتخريب البنى الاقتصادية في سيستان وبلوشستان.

endNewsMessage1