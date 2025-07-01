الرئيس الإيراني يزور جمهورية أذربيجان لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي

وكتبت وكالة ترند أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان سيحضر القمة السابعة عشرة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، المقرر عقدها في خانكندي يومي 3 و4 يوليو.

ووفقاً لترند، دعا رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، مؤخراً نظيره الإيراني لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

وكانت أمانة منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) قد أعلنت سابقاً أن أسبوع منظمة التعاون الاقتصادي سيُعقد فترة 1 الى4 يوليو، وأن قمة الدول الأعضاء ستُعقد يومي 3 و4 يوليو في جمهورية أذربيجان.

ستجمع القمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، والوزراء، ومراقبي المنظمة، وضيوفًا مميزين من دول غير أعضاء في المنظمة، ورؤساء منظمات دولية، بهدف تحقيق التنمية والازدهار من خلال التنمية الاقتصادية.

كما ستتضمن القمة أسبوعًا ديناميكيًا وشاملًا لمنظمة التعاون الاقتصادي في جمهورية أذربيجان، يُعقد في الفترة من 1 إلى 4 يوليو/تموز 2025 في عدة مدن بجمهورية أذربيجان. وسيتضمن الأسبوع أيضًا سلسلة من الجلسات المواضيعية التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب والترابط الاقتصادي في المنطقة.

كما ستُعقد قمتان لمنظمة التعاون الاقتصادي للمرأة والشباب في مدينة لاتشين، مع التركيز على موضوع "تعزيز دور المرأة والشباب في بناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف مع تغير المناخ".

ستعقد القمة السادسة للأعمال لمنظمة التعاون الاقتصادي بمشاركة المستثمرين في 2 يوليو 2025 في مدينة فيزولي بجمهورية أذربيجان تحت عنوان "الاستثمار وتشجيع التجارة كمحفز للتنمية المستدامة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي".

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