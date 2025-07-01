متحدثة الحکومة الإیرانیة: لا موعد أو قرارا نهائیا بشأن المفاوضات مع واشنطن

وأضافت مهاجراني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: إنه خلال العدوان وحرب الـ 12 يوما كان العدو قد ظنّ أنه يستطيع إخراج الشعب إلى الشوارع من خلال ضرب القادة العسكريين وقوات الأمن في البلاد وتحقيق أغراضه بإثارة الفوضى، لكن هذا كان وهمًا زائفًا، لأنهم لم يعرفوا الإيرانيين جيدًا.وأکدت لم ولن يسمح الشعب الإيراني، لعدو أجنبي بالقيام بأي عمل في ایران لتعطيل شؤون البلاد.

وأشارت إلى تضامن الشعب وتعاطفه خلال عدوان العدو الغاشم، وأضافت لقد حققنا إنجازات عظيمة ومهمة في حرب الـ 12 يوما المفروضة علينا.

وقالت: شهدنا في هذه الأيام تضامنًا وتماسكًا مذهلين بين الشعب ومختلف المؤسسات ودخل الشعب الميدان بكل قوته وكانت مظاهر التعاطف جلية في سلوكياتهم اليومية.

وأكدت المتحدث باسم الحكومة: إن ضمان أمن الشعب، وتوفير وتوزيع السلع، وتوفير الرعاية الطبية، وإعادة الحجاج إلى البلاد، والاستقرار الاقتصادي من بين التدابير التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى لهذه الحرب.

وقالت عن آخر الإحصائيات حول الشهداء والجرحى في الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الشعب الإيراني: إن وزارة الصحة أعلنت أن هذا العدوان أسفر عن استشهاد 935 وإصابة 5646 شخصا منهم 140 امرأة وطفل.

المواقع النووية الإيرانية تضررت بشدة / لم يُتخذ قرار بشأن المفاوضات

وقالت ردًا على ادعاء الرئيس الأمريكي بأن إيران طلبت إجراء المفاوضات ومزاعمه بشأن التدمير الكامل للمواقع النووية الإيرانية: نعم، مواقعنا النووية تضررت بشدة، وقد أید العديد من المسؤولين ذلك.

وأضافت مهاجراني: كما أعلن الوزير والمتحدث باسم وزارة الخارجية، لم يُعلن بعد عن موعد المفاوضات، ومن المحتمل ألا يكون قريبًا جدًا، ولكن لم يُتخذ قرار بهذا الشأن.

نتابع جرائم الكيان الصهيوني في المحافل الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، بشأن إجراءات الحكومة في المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ردًا على عدوان الكيان الصهيوني: إن الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني يُعتبر جريمةً من المنظور الجنائي والدولي ومن هذا المنطلق ومنذ الساعات الأولى للعدوان، بدأنا بمراسلات مع مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأضافت: لقد أجرينا ما لا يقل عن 10 مراسلات مع الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن، وعُقدت ثلاثة اجتماعات خاصة على مستوى مجلس الأمن.

وتابعت مهاجراني: يجري توثيق هذه الجرائم بتفصيل، وقد شُكّلت لجنة قانونية خاصة على مستوى فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية لهذا الهدف.

وأضافت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الإسلامية الإيرانیة ، برئاسة جمعية الهلال الأحمر، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة والعدل والقوات المسلحة، عقدت اجتماعًا، وتواصل عملها وفقًا للمسارات والمتابعات القانونية.

وقالت مهاجراني أنه تم تقديم العديد من الشكاوى في مجالات مختلفة، بما في ذلك البيئة والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة.

إيران لقد ظلت صامدة على مر التاريخ

وقالت إن إيران، بحضارتها الممتدة لآلاف السنين شهدت تقلبات عديدة وظلت صامدة على مر تاريخها المليء بالتقلبات من الغزو المغولي إلى فترة الدفاع المقدس.

یتبع..

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