عراقجي: أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا

وقال عراقجي في حديث مع قناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية،تعليقا على ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران قد تستأنف هذا الأسبوع: لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة.

وأضاف: لكي نقرر العودة إلى المفاوضات، علينا أولاً التأكد من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا بهجمات عسكرية مجددًا أثناء المفاوضات.

وقال: أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت لكن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا.

وفيما يتعلق بادعاء الأمريكيين بشأن "تدمير" المنشآت النووية الإيرانية، قال عراقجي: أنه لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف وإذا كانت لدينا الإرادة، وهذه الإرادة موجودة، لإحراز تقدم في هذه الصناعة من جديد، فسنتمكن من تعويض الخسائر والوقت الضائع بسرعة.

وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أکد عراقجي أن البرنامج النووي السلمي الإيراني أصبح مسألة فخر ومجد وطني وأضاف أن الشعب لن يتراجع بسهولة عن التخصيب.

وأضاف: أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما، فإننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لأي عدوان.

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