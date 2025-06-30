إيران استدعت القائم بالأعمال الأوكراني

واحتجاجا على التصريحات غير الملائمة لبعض المسؤولين الاوكرانيين الرسميين تجاه عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران، استدعى رئيس الدائرة الاولى لاوراسيا بوزارة الخارجية شهرام فرسائي، القائم بالاعمال الاوكراني لدى طهران لتبليغه احتجاج ايران الشديد بهذا الخصوص.

وسلم رئيس الدائرة الاولى لاوراسيا بوزارة الخارجية، القائم باعمال اوكرانيا، مذكرة احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان المسؤولين الاوكراين وبدعهم العدوان العسكري للكيان الصهيوني يكونوا قد ضربوا عرض الحائط الالتزامات القانونية الدولية لاوكرانيا فيما يخص احترام مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة وكذلك معاهدات جنيف الاربع، وايدوا الجرائم النكراء التي اقترفها النظام العنصري الاسرائيلي، وهذا يضع على كاهل الحكومة الاوكرانية، مسؤولية دولية.

وفي جلسة الاستدعاء، تم تذكير القائم بالاعمال الاوكراني بتداعيات تكرار هذه المواقف العدائية والاستفزازية للنظام الاوكراني ضد ايران. واكد القائم بالاعمال الاوكراني انه سيبلغ حكومة بلاده بالاحتجاج الايراني هذا باسرع ما يمكن.

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