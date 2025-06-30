عراقجي ينتقد صمت مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء عدوان الكيان الصهيوني على إيران

وقد استعرض وزيرا الخارجية الايراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي اليوم الاثنين في مكالمة هاتفية، آخر مستجدات المنطقة بعد توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني على ايران.

واشار عراقجي الى تنديد الاسرة الدولية لا سيما البلدان الاسلامية والمنظمات الاقليمية والمهمة بعدوان الكيان الصهيوني على ايران، منتقدا عدم تنديد المنظمتين الدوليتين ذات الصلة اي مجلس الامن والوكالة الدولية بهذا الهجوم مؤكدا المتابعة الجادة للجمهورية الاسلامية الايرانية لتحديد المعتدي ودفعه التعويضات.

اما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فقد اعرب عن ارتياحه لتوقف عدوان الكيان الصهيوني مشددا على استمرار الجهود المصرية للمساعدة على خفض التصعيد في المنطقة بما في ذلك اقرار وقف اطلاق النار في غزة.

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