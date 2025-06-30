رسالة عاجلة من عراقجي إلى الكويت: طهران تحذر من التواطؤ الأميركي في العدوان الصهيوني

وقال توتونجي في اللقاء مساء اليوم الاثنين ان الاغتيال الهادف للعلماء النوويين والقيادات العسكرية وقتل المئات من المواطنين الايرانيين الابرياء يشكل نموذجا بارزا على ارهاب الدولة.

اما وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، فقد شكر نظيره الايراني واكد نيابة عن جميع دول مجلس التعاون على التنديد بهذا العدوان الوحشي واستعداد الكويت مجددا لاي تعاون طبي وانساني.

واستعرض الطرفان في اللقاء القضايا الاقليمية والدولية المهمة ودعيا الى استمرار الحوار الثنائي في سياق توطيد العلاقات واقرار الامن والاستقرار في المنطقة.

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