الخارجیة الإیرانیة تندد بتصریحات ترامب المسیئة ضد القیادة الإیرانیة

وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان لها اليوم الاحد، بأن تلك التصريحات والسلوكيات المهينة والمخالفة للآداب الأخلاقية والدبلوماسية، ليست فقط انتهاكا صارخا للمبادئ والقيم العالمية المشتركة وأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق تقرير المصير للشعوب، بل هي مصداق واضح لانتهاك حرمة أمة وحضارة عريقة وجرح مشاعر مئات الملايين من المسلمين في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

وأضاف البيان : مما لا شك فيه أن السلوكيات والأقوال المهينة والمتنمرة ضد إيران والشخصيات السياسية والدينية التي يحترمها الإيرانيون والمسلمون في العالم، ستؤدي إلى المزيد من الاشمئزاز والكراهية تجاه السياسات الأمريكية قصيرة النظر والمزيد من فقدان مصداقية ادعاءاتهم بالرغبة في الحوار والتفاعل.

وأوصت الخارجية الإيرانية المسؤولين الأمريكيين، بدلا من اطلاق الخطابات المهينة والمتنمرة في المواقف، أن يتحملوا المسؤولية قبال الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، والمتمثل في الهجوم غير القانوني على المنشآت النووية السلمية في ايران ودعمها لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الإيراني والمنطقة.

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