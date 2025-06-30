إيرواني يحسم الجدل: لا تفاوض مع أمريكا إذا حاولت فرض شروطها على إيران

وصرّح إيرواني، يوم الأحد بالتوقيت المحلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، حول سبب عدم قبول طهران حتى الآن لضغوط الرئيس ترامب للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الإيراني مع إسرائيل: "الاستسلام غير المشروط ليس تفاوضًا؛ إنه إملاء لسياستهم علينا. إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فنحن مستعدون أيضًا. ولكن إذا كانوا ينوون فرض شروطهم، فلا تفاوض معهم".

وأضاف: لن توقف إيران تخصيب اليورانيوم.

وفيما يتعلق بوضع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وردود الفعل الإيرانية على رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، قال إيرواني أيضًا: "إنهم موجودون في إيران ويحظون بظروف آمنة، لكن أنشطتهم مُعلقة. لا يُسمح لهم بالوصول إلى مواقعنا. إنهم لم يؤدوا واجباتهم".

وأضاف: "قد يكون لدى البعض رأي شخصي ينتقد الوكالة أو حتى يهدد مديرها العام. لكننا ننتقد الوكالة نفسها. تقييمنا هو أنهم لم يؤدوا واجباتهم ومهدوا الطريق لمثل هذه الاعتداءات علينا".

يذكر انه في صباح يوم الجمعة، 13 يونيو/حزيران وعلى إثر الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، استشهد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين، لتبدا الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوما.

كما دخلت اميركا الحرب مباشرة الى جانب الكيان الصهيوني فجر يوم الاحد 22 حزيران بمهاجمة المنشآت النووية الثلاث؛ فوردو ونطنز واصفهان، وردت ايران على ذلك بقصف صاروخي لقاعدة "العديد" الاميركية في قطر.

وبعد الرد الساحق من قبل القوات المسلحة الإيرانية في اطار 22 موجة من عمليات "الوعد الصادق 3" بالصواريخ والطائرات المسيرة، على مدى ايام الحرب الـ 12 ، والتي دكت خلالها اهدافا عسكرية واستخباراتية وحيوية للكيان الصهيوني في مختلف انحاء الارض المحتلة خاصة تل ابيب وحيفا ، اضطر الكيان صباح الثلاثاء 24 حزيران للقبول بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ، وأوضحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدةً أنها لم تبدأ الحرب، أنه إذا أوقف الكيان الصهيوني عدوانه غير القانوني، فلن تواصل إيران الرد.

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