الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون مع مجلس تعاون الخليج الفارسي وبذلك سنفتح فصلا جديدا في علاقاتنا معها

جاء ذلك في تصريح الرئيس الايراني، خلال تراسه اليوم الاحد، اجتماع مجلس الوزراء؛ مردفا بانه يلزم على نفسه ان يتقدم بالتحية والاجلال الخاص من سماحة قائد الثورة الاسلامية لقاء توجيهاته الحكيمة خلال حرب الاثني عشر يوما العدوانية الصهيونية، وقيادته العليا للمقاومة الوطنية ضد هذا العدوان.

كما اثنى الرئيس بزشكيان على دور مراجع الدين والعلماء والوجهاء والنخب العلمية والاكاديمية والمفكرين والفنانين والاعلاميين، لقاء جهودهم وتضامنهم ودعمهم للحكومة والقوات المسلحة في صد العدوان الصهيوني الارهابي.

وفي السياق ذاته، نوه رئيس الجمهورية الى دور الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، ومواقفهم المناصرة للوطن وتاكيدهم على التضامن والتمسك بالاواصر الوطنية التي تربطهم ببني جلدتهم في الداخل.

وعودة الى العلاقات بين ايران ودول الخليج الفارسي، اذ اكد الرئيس بزشكيان على استعداد الجمهورية الاسلامية لترسيخ علاقات شاملة مع مجلس تعاون الخليج الفارسي، واضافة صفحة جديدة على صعيد الاواصر مع دول الجوار في هذه المنطقة، اكد بان هكذا رؤية تاتي بناء على الضرورة الملحة للتضامن وتطوير التعاون الشامل بين الدول الاسلامية.

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