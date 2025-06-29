الرئيس بزشكيان: وحدة الشعب الإيراني صمام أمان الوطن في مواجهة التحديات

أكد الرئيس الإيراني، الدكتور مسعود بزشكيان، خلال زيارته لوزارة الداخلية، أن الشعب الإيراني، على اختلاف معتقداته، أثبت خلال الأيام الـ12 من العدوان الصهيوني على البلاد أنه يقف صفًا واحدًا إلى جانب الوطن، مشددًا على أن هذه الوحدة تُعد دليلاً حيًا على إمكانية إشراك المواطنين في صناعة القرار والإشراف على مسارات الصحة والأمن الوطني.

وأضاف بزشكيان: "يجب أن نقدّر هذا الشعب الأصيل، الذي أثبت في أصعب اللحظات أنه الظهر والسند الحقيقي للوطن، بجميع أطيافه وتوجهاته".

وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة لديها خطة لتفعيل دور المدارس في غرس مفاهيم حب الوطن والوعي بالمسؤولية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، حفاظًا على هذه الروح الوحدوية.

وفي ختام كلمته، شدد بزشكيان على أن الأولوية القصوى للحكومة الحالية هي الحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدًا: "على الشعب أن يشعر بالثقة بأن الحكومة هي الملاذ الآمن له، وعازمة بكل قوتها على خدمته والدفاع عن مصالحه".

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