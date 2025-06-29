مكالمة هاتفية بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ووزير الدفاع السعودي

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاءت هذه المكالمة الأولى بين المسؤولين بعد تعيين اللواء موسوي في 13 يونيو الحالي من قبل قائد الثورة الإسلامية، خلفًا للواء الشهيد محمد حسين باقري الذي استشهد خلال العدوان الصهيوني على إيران.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي، إضافةً إلى بحث التطورات الإقليمية والجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي هذه المشاورات الهاتفية في سياق محاولات لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدولتين في ظل الأوضاع المتغيرة في المنطقة.

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