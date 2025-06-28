بقائي: إيران رغم كونها دولة محبة للسلام، لن تستسلم

وقال "اسماعيل بقائي" خلال مراسم تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا اثر العدوان الصهيوني الاخير: اليوم هو الثاني من شهر محرم، وإن مراسم التشييع المتزامنة وتكريم أبناء الوطن الذين استشهدوا خلال حرب العدوان الصهيوني لها مغزى كبير في هذه الأيام.

وأكد أن الشعب الإيراني يتبع مدرسة عاشوراء وقال: "لقد أثبتنا عبر التاريخ أننا رغم كوننا محبين للسلام فإننا لن نستسلم و لن نخضع للإذلال بأي شكل من الأشكال".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "إن ما يحدث اليوم والحماس الوطني والتضامن الذي يشهده تشييع الشهداء، إضافة إلى كونه مؤشرا على اللحمة الوطنية، فهو دليل على روح وطبيعة سعي الإيرانيين إلى الكرامة".

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردّت إيران بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

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