بدء مراسم تشييع جثامين شهداء العدوان الصهيوني بطهران

یذکر أنه أعلن قائد فيلق "محمد رسول الله (ص) للحرس الثوري بطهران العميد حسن حسن زادة في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن تشييع جثامين الشهداء الذي ارتقوا اثر العدوان الصهيوني الاخير سيُقام في طهران صباح اليوم السبت" ، معتبرا مشاركة الشعب في المراسم بمثابة واحدة من عمليات "الوعد الصادق".

وقال العميد حسن زادة إن حضور الشباب والناشئة والنساء ومختلف شرائح الشعب، إلى جانب المواكب الحسينية في ايام محرم هذه، سيُضفي على هذه المراسم بهاء خاصًا.

وأكد العميد حسن زاده أن هذا الحضور الذي سيجري بكل شموخٍ وعظمة ، سيكون بمثابة واحدة من عمليات "الوعد الصادق".

وأشار إلى أن جثامين عدد من قادة القوات المسلحة الذين استشهدوا ستُدفن اليوم السبت، وقال إنه تم دفن جثامين عدد من القادة على مختلف المستويات، بالإضافة إلى أقاربهم من قوى الأمن والجيش والحرس الثوري خلال الايام الماضية.

واضاف أن مراسم اليوم السبت هي في الواقع مراسم جنازة رمزية وطنية لتكريم ذكرى جميع شهداء البلاد.

وتابع قائد فيلق "محمد رسول الله (ص): "في هذه المراسم، سيتم تشييع جثامين عدد من القادة والعلماء الشهداء، بالإضافة إلى مختلف الشرائح وافراد العوائل العزل من ضمنهم عدد من الأطفال".

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردّت إيران بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

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