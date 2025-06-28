ملحمة وفاء في طهران.. تشييع شهداء العدوان الصهيوني بحضور شعبي واسع تجسيدًا لـ"الوعد الصادق"

وقال العميد حسن زادة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: ستنطلق مراسم تشييع الشهداء في الساعة الثامنة صباحًا بدءا من ساحة "انقلاب (الثورة)" إلى ساحة "آزادي (الحرية)" في طهران بحضور حشود غفيرة من أبناء الشعب الأعزاء من مختلف شرائح المجتمع.

وأكد قائد فيلق "محمد رسول الله (ص): إن حضور الشباب والناشئة والنساء ومختلف شرائح الشعب، إلى جانب المواكب الحسينية في ايام محرم هذه، سيُضفي على هذه المراسم بهاء خاصًا.

وأكد العميد حسن زاده أن هذا الحضور الذي سيجري بكل شموخٍ وعظمة ، سيكون بمثابة واحدة من عمليات "الوعد الصادق".

وأشار إلى أن جثامين عدد من قادة القوات المسلحة الذين استشهدوا ستُدفن اليوم السبت، وقال أنه تم دفن جثامين عدد من القادة على مختلف المستويات، بالإضافة إلى أقاربهم من قوى الأمن والجيش والحرس الثوري خلال الايام الماضية.

واضاف ان مراسم اليوم السبت هي في الواقع مراسم جنازة رمزية وطنية لتكريم ذكرى جميع شهداء البلاد.

وتابع قائد فيلق "محمد رسول الله (ص): "في هذه المراسم، سيتم تشييع جثامين عدد من القادة والعلماء الشهداء، بالإضافة إلى مختلف الشرائح وافراد العوائل العزل من ضمنهم عدد من الأطفال".

وصرح باننا شهدنا خلال فترة الحرب مشاهد قيّمة من التعاطف والتعاون والحضور الشعبي الواسع إلى جانب القوات المسلحة والبسيج (التعبئة)، في طهران الكبرى وفي جميع المحافظات والمدن، هذا التضامن الفريد، بفضل الله تعالى، قد دفع العدو الى اليأس والندم على قراراته وأفعاله.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت طهران بهجمات واسعة بعنوان عمليات "الوعد الصادق 3" شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردّت إيران بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.

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