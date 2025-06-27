خلال محادثة هاتفية بين عراقجي ونظيره الهندي؛ نيودلهي تعرب عن أملها في خفض التوتر في المنطقة بعد وقف إطلاق النار

وخلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، تباحث وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ونظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" ، حول العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة بعد عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران وإعلان وقف هذا العدوان.

وفي معرض شرحه وتوضيحه للوضع الراهن، أكد عراقجي على أن المجتمع الدولي ملزم بمحاسبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على انتهاكهما للقوانين والأنظمة الدولية نتيجة الانتهاك الصارخ لوحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية.

ومن جانبه، رحّب وزير الخارجية الهندي بوقف إطلاق النار، وأعرب عن أمله في أن يُسهم ذلك في تخفيف التوترات في المنطقة. كما أعرب عن تقديره للمشاورات الدبلوماسية الجارية، وشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهودها في إنشاء مرافق قنصلية بين البلدين.

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