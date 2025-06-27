عراقجي تلقى اتصالا من نظيره البريطاني وبحثا آخر التطورات عقب العدوان الصهيوني
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تحدث وزير الخارجية الإيرانية هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني.
ووفقا لمجلة "فارين بوليسي"، فقد تحدث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية لمناقشة آخر الأوضاع في أعقاب العدوان الصهيو-امريكي على إيران وإعلان وقف العدوان الصهيوني.
هذا، وفي وقت سابق ، ناقش وزيرا خارجية إيران وبريطانيا آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في محادثة هاتفية في 22 حزيران/يونيو.
وفي تلك المحادثة الهاتفية، أدان وزير الخارجية الإيراني بشدة العمل العدواني للولايات المتحدة واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي.