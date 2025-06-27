إيران تطلب من منظمة الصحة العالمية إدانة العدوان العسكري الصهيو-أمريكي

وفي رسالة رسمية وجهها إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ذكّر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني" ،بالهجمات العسكرية غير القانونية وغير المبررة الصهيو-امريكية على الأراضي الإيرانية، ودعا هذه المنظمة إلى إدانة هذه الإجراءات واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة مرتكبيها.

وفي هذه الرسالة اكد بحريني على ان الهجمات الصهيونية، ادت الى تضرر سبعة مستشفيات ومراكز طبية في أنحاء مختلفة من ايران، واستشهاد 627 شخصا، بينهم طواقم طبية وعمال إنقاذ، واصابة 4935 شخصا.

وفي جزء آخر من الرسالة، أشار سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف ،الى العواقب الكارثية للهجمات المتعمدة التي شنها الكيان الصهيوني وامريكا على المنشآت النووية السلمية الايرانية، وحذر من تعريض حياة الناس في إيران والمنطقة للخطر، واعتبر أن هذه الإجراءات تتعارض مع النظام الأساسي والقرارات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق ، كان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمدرضا ظفرقندي، قد أشار في رسالة منفصلة إلى الهجمات غير القانونية التي يشنها الكيان الصهيوني على المراكز الطبية في ايران، ودعا منظمة الصحة العالمية إلى إدانة هذه الإجراءات.

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