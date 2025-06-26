قائد الحرس الثوري: أيدي جميع مجاهدينا على الزناد

وقال اللواء باكبور في لقاء مع كبار قادة الحرس الثوري في مقر "النبي الاكرم (ص)" المركزي الاربعاء: لم نثق قط بهذا العدو المتوحش، ولن نثق به أبدًا، وايدي جميع مجاهدينا هي على الزناد، وإذا أخطأ العدو، فسنرد بالتأكيد كما فعلنا في الأيام الاثني عشر الماضية، ولن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن هذا الوطن.

كما تقدم اللواء باكبور بالشكر الجزيل لسماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة، الذي أدار هذه الحرب بحكمة وتدبير ، وكذلك تقدم بالشكر للحكومة والوزراء وجميع أعضاء الحكومة والهيئات والمراكز الحكومية الذين بذلوا جهودًا كبيرة في دعم الإجراءات العملياتية وكانوا حاضرين إلى جانب المجاهدين.

وتوجه بالشكر ايضا لـ "مجلس الشورى الإسلامي ورئيسه المحترم، السيد قاليباف، الذي بذل جهودًا كبيرة في هذه الحرب وكان إلى جانب زملائه المجاهدين، وأود أن أشكر السلطة القضائية وجميع المسؤولين والهيئات".

واختتم اللواء باكبور حديثه قائلاً: لقد حصل شعبنا على أعلى المراتب وأود أن أشكرهم فردا فردا وأنا ممتن لهم.

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