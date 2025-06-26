بقائي: لست واثقا من أن الامريكيين جادون في الدبلوماسية

جاء ذلك في مقابلة اجرتها قناة "الجزيرة الانجليزية" مع بقائي الذي اكد فيها أن الاسرة الدولية يجب أن تدرك أن الهجمات العسكرية الامريكية مثلت عملا عدوانيا ضد وحدة اراضي ايران وسيادتها.

وردا على مزاعم الرئيس الامريكي من أن البرنامج النووي الايراني قد دُمر قال الناطق باسم الخارجية ان ما يجب قوله ان حق ايران في الطاقة النووية السلمية قائم. ان لايران الحق وفقا للمادة 4 من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، الافادة من التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية، مؤكد ان ايران عاقدة العزم على الحفاظ على هذا الحق تحت اي ظرف.

وتابع ان على الاسرة الدولية ان تدرك ان ما قامت به الولايات المتحدة ضد ايران، يشكل ضربة مروعة للدبلوماسية الدولية والقانون الدولي والاخلاق الدولية.

وعن قرار مجلس الشورى الاسلامي حول تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بقائي ان هذا المشروع يتحدث عن التعليق لا انهاء التعاون، بشرطين: الاعتراف بحقوق ايران غير القابلة للانكار وفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وثانيا يجب الحفاظ على امن وامان منشآتنا النووية وعلمائنا وشعبنا.

وعما اذا كانت ايران منفتحة على الحوار مع امريكا بعد انتهاء الصراع، قال بقائي اننا سمعنا انواع التصريحات المتناقضة خلال الشهرين او الثلاثة الاخيرة، تناقضات كثيرة داخل البيروقراطية الامريكية والهيكلية الامريكية. وبينما يتحدثون عن الدبلوماسية، اعطوا قبل يومين من اجتماعنا الذي كان مقررا في مسقط، الضوء الاخضر لاسرائيل لمهاجمة ايران. لذلك فهل بقيت ثقة بهم؟ انهم يتحدثون عن موضوعات مختلفة ويتصرفون باساليب مختلفة.

وتابع: ان ما اريد قوله انهم نسفوا الدبلوماسية. ومن وجهة نظر ايران، فاننا قلنا ان الدبلوماسية لا تنتهي ابدا. لكن الاخرين يتحدثون عن الحوار والدبلوماسية وبالتزامن ينفذون أعمالا عدوانية. ان هذا التناقض يزيد من المشاكل وحسب.

واكد انه لذلك يجب ان نتاكد انه عندما تتحدث الاطراف الاخرى عن الدبلوماسية فهل هم جادون حقا في ذلك، ام أن ذلك يشكل جزء من تكتيكاتهم لايجاد المزيد من المشاكل للمنطقة ولايران.

واكد المتحدث باسم الخارجية ان شعبنا اظهر انه مصمم على الدفاع عن امنه القومي وسيادته. وبما ان هذه الحرب المفروضة صُممت وخُطط لها ونُفذت بمساعدة امريكية، لذلك فاننا كنا مضطرين لمقاومة هجمات الولايات المتحدة واسرائيل – اللاعبان النوويان-. لذلك فاننا كشعب استطعنا الذود عن امننا، واضطروا هم في النهاية للاستسلام لمطلب الشعب الايراني للرجوع الينا وطلب وقف اطلاق النار.

واضاف ان اصدقاءنا في قطر اتصلوا بنا. وكما قلت فاننا شعب مسالم. اي مسؤول واي حكومة مسؤولة في منطقتنا لا ترحب بالحرب. وفقط لاعب واحد يسعى لاثارة الحرب ضد شعوب منطقتنا. انهم يقومون منذ سنتين بتنفيذ ابادة جماعية في غزة. الجميع يعلم انهم طلاب حرب لا يقيمون اي وزن واحترام للقانون الدولي والاخلاق الدولية أو الاخلاقيات. لذلك نحن كشعب، استطعنا المقاومة امام هذه الحرب غير العادلة على مدى 12 يوما.

وقال بقائي في جانب اخر اننا نبدي احتراما بالغا لقطر. ونولي اهمية كبيرة لعلاقاتنا الجيدة معها. لقد كنا اصدقاء جيدين مع قطر في الاوقات العصيبة، وكان القطريون اصدقاء جيدون لنا. اننا اصدقاء جيدين مع جميع الدول اصلا – الدول المطلة على الخليج الفارسي-. لقد قلنا بوضوح ان الهجمات العسكرية على قاعدة العديد، لا علاقة لها بقطر. اننا نحترم وحدة اراضي قطر وامنها القومي. ان هذا الاجراء نُفذ في اطار حق الدفاع عن النفس امام عدوان امريكا على منشآتنا النووية السلمية.

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