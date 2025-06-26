استشهاد اللواء محمد سعيد ايزدي

واكد البيان ان هذا المجاهد الشامخ سار على خطى الحقيقة والفضيلة ونال ما كان يستحقه.

واضاف ان مراسم تشييع جثمان هذا الشهيد السعيد ستقام يوم السبت المقبل مع باقي القادة الشهداء في طهران. ومن ثم يوم الاثنين في مسقط راسه بمحافظة كرمانشاه (غرب) وبعدها يوم الخميس في مدينة قم ليوارى الثرى في ضريح السيدة معصومة (س).