بزشکیان یؤکد دراسة الاخبار المتعلقة بعدوان المسیرات الصهیونیة عبر سماء جمهوریة اذربیجان

واكد بزشكيان خلال الاتصال الهاتفي اليوم الخميس اننا لم ونكن البادئين في اي حرب بل ان الكيان الصهيوني وعلى النقيض من القوانين الدولية هاجم ايران في حين ان مهاجمة المراكز النووية ممنوعة وفقا للمواثيق الدولية حتى اثناء الحروب وتعد جريمة ضد الانسانية.

واضاف ان هذا العدوان حصل بينما كنا نجري مفاوضات وحل المشكلات عن طريق الحوار، وان الممثل الامريكي ابلغنا في المحادثات ان الكيان الصهيوني لن يتخذ اي اجراء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من دون اذن امريكا، لكن قوله هذا كان كذبا وشن الصهاينة هجوما قبل الجولة السادسة من المفاوضات التي توقفت.

واعرب رئيس الجمهورية عن شكره لتماشي اذربيجان حكومة وشعبا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعا الى الدراسة والتحقق من الاخبار بشان عدوان المسيرات والطائرات الصغيرة للكيان الصهيوني على سماء ايران عن طريق المجال الجوي لجمهورية اذربيجان.

اما رئيس اذربيجان الهام علييف فقد اعرب عن اسفه للهجوم العدواني للكيان الصهيوني على ايران ومقتل الاناس الابرباء معربا عن ارتياحه لوقف اطلاق النار.

واكد احترام وحدة اراضي ايران وسيادتها وقال ان بلاده ومنذ بداية هذا العدوان، اعلنت عن طريق وزير خارجيتها تنديدها بهذه الهجمات وقلنا اننا لن نسمح باستخدام سماء جمهورية اذربيجان ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونفى الشائعات المتعلقة باستخدام الكيان الصهيوني لسماء اذربيجان لمهاجمة ايران وقال ان حكومة اذربيجان لن تسمح ابدا بان تستخدم اجواؤها ضد البلد الصديق والشقيق الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووجه علييف دعوة لبزشكيان للمشاركة في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو).

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