عراقجي يدعو الدول الاوروبية للتصرف بمسؤولية تجاه الكيان الصهيوني

وتبادل عراقجي اليوم الخميس مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي وجهات النظر بخصوص احدث المستجدات في المنطقة عقب عدوان الكيان الصهيوني وامريكا على ايران واعلان توقف عدوان الكيان الصهيوني.

واكد عراقجي في جانب اخر ان الدعم المطلق الذي تقدمه بعض الدول الاوروبية وامريكا للكيان الاسرائيلي خلال الابادة الجماعية في فلسطين المحتلة وعدوان الكيان على لبنان وسوريا، يشكل احد الاسباب الرئيسية لاستمرار اعتداءات هذا الكيان.

اما وزير الخارجية البولندي فقد رحب بوقف اطلاق النار معربا عن امله بان يسهم هذا الوضع في خفض التصعيد في الشرق الاوسط.

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