قالیباف یبلغ قانون تعلیق التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة

وكتب قاليباف اليوم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: اليوم وفي اعقاب تاييد مجلس صيانة الدستور، فقد تم ابلاغ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف ان مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية بوصفها راعيا للمصالح ضد الانسانية ووكيلا ومتعهدا للكيان الصهيوني غير الشرعي، بات من غير الممكن في ضوء التمهيد للحرب والعدوان، الى ان يتم التاكد من توفير امن مراكزنا النووية.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد تبنى يوم امس الاربعاء مشروع قانون الزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، بـ 221 صوتا موافقا من دون صوت معارض وراي ممتنع واحد من اصل 223 نائبا حضروا جلسة التصويت.

كما ايد مجلس صيانة الدستور مشروع القانون هذا اليوم.

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