الرئيس الايراني: عدوان الكيان الصهيوني اثبت اقتدار الشعب الايراني للدفاع عن الوطن

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء،و في إشارة إلى الحرب المفروضة منذ 12 يوما،قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان : الحرب ظاهرة قبيحة، ونحن لم نبدأ الحرب قط، ولكن مع كامل قوتنا واستعدادنا، لا ينبغي الا نقاوم العدوان وندافع عن انفسنا والوطن.

وضمن تقديره لجهود كافة شرائح المجتمع الايراني والقوات المسلحة الايرانية خلال فترة العدوان الصهيوني، اعتبر بزشكيان ان هذه الحرب خلقت صفحة جديدة من الشجاعة والتعاطف والتضامن حيث وقف الشعب الايراني موحدا وواجه هذا العدوان بكل قوته دفاعا عن الوطن.

ورأى الرئيس الايراني ان هجوم العدو على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض المراكز الأخرى أظهر أن العدو يسعى إلى خلق الفوضى في الداخل، لكنه لم ينجح،معربا عن امله في ان تزيد هذه الاحداث من بصيرة الشعب ويقظته.

وقال بزشكيان : لقد جعلنا الكيان الصهيوني ندرك أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الإيراني المتحد بأكمله قادر على الدفاع عن البلاد ، وواجه واحبط كل مؤمرات العدو الساعية الى الفوضى والتخريب في الداخل.

واشار الى ان هذا العدوان والتعاطف الذي نشأ بين الشعب والمسؤولين اثناءه، يمثلان فرصة لتغيير نظرة الإدارة وسلوك المسؤولين حتى يتمكنوا من خلق التعاطف والوئام والانسجام، شاكرا كافة السلطات على تعاونها وتكاتفها ودعمهما خلال هذه الأيام.

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