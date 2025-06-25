استشهاد القائد الجديد لمقرّ خاتم الأنبياء (ص) المركزي

واعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، نبأ استشهاد اللواء "علي شادماني".

وقد عين العميد الشهيد شادماني، قائدا جديدا لمقرّ "خاتم الأنبياء (ص) "، عقب استشهاد قائده السابق اللواء "غلام علي رشيد" الذي ارتقى هو الاخر شهيدا إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران، فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025.

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