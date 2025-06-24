هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية تنفي إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة خلال الساعات الأخيرة

ردا على نشر بعض الأخبار غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي حول إطلاق إيران صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أنه لم يتم إطلاق أي صواريخ من قبل إيران خلال الساعات الأخيرة.

وفي هذا السياق،اعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) في إيران ،ان الكيان الصهيوني المعتدي مراكز على الأراضي الإيرانية على ثلاث مراحل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

كما افاد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) في إيران، ان القوات المسلحة الايرانية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تترك أي عدوان دون رد وأن هذا الكيان سيدفع ثمنا باهظا.

وجاء هذا البيان ردا على مزاعم الكيان الصهيوني باطلاق صواريخ من ايران باتجاه الاراضي المحتله وانتهاك وقف اطلاق النار من الجانب الايراني.

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