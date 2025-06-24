إيران.. ارتقاء 606 شهداء اثر العدوان الصهيوني

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة الايراني، خلال الاجتماع السادس لهيئة الأزمات بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وأعضاء لجنة الصحة والطب في مجلس الشورى الإسلامي؛ حيث قدم آخر الإحصائيات حول ضحايا الحرب الارهابية التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على ايران والتي استمرت 13 يوماً.

واشار الى، ان 5332 جريحًا، تلقوا العلاج لدى المراكز التابعة لوزارة الصحة منذ بداية الحرب المفروضة.

كما اعلن، بان الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم، شنّ خلال الساعات الـ 24 الماضية، أعنف الهجمات والاعتداءات على ايران، منذ بداية هذه الحرب؛ مما اسفر عن ارتقاء 107 شهداء، و 1342 مصابا.

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