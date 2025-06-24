الرئيس الإيراني لأمير قطر: هجوم الأمس مجرد رد فعل على العدوان الأميركي

وأضاف بزشکیان : إن إيران حكومة وشعبنا يدركان تماما نوايا قطر ومواقفها الودية والأخوية تجاههما، ويُعربان عن امتنانهما العميق لكل الدعم والتعاطف والرفقة من حكومة وشعب قطر، لا سيما في هذه الأيام العصيبة.

وتابع : كما تعلمون كنا نتفاوض لحل المشاكل، ولكن في خضمّ هذه المفاوضات، تعرضنا للهجوم؛ رغم طرح مقترحات للجلوس على طاولة المفاوضات، لم نقبل بها إلا بعد رد مناسب على عدوان الكيان الصهيوني.

واوضح رئيس الجمهورية، ان "الكيان الصهيوني ادرك وداعموه اليوم بأنه لا يمكن زعزعة استقرار إيران أو غزة أو لبنان أو سوريا ببضع هجمات وتحقيق أهدافهم"؛ متابعا "سيصمد الشعب الإيراني حتى النهاية مدافعا عن حقوقه المشروعة".

وختم بزشكيان قائلا للامير القطري : لقد اتصلتُ بسموكم اليوم، لأعرب لكم مقدما وبصدق عن امتناني لكل جهودكم الهادفة الى وقف الحرب، ولدعمكم وتعاطفكم وتضامنكم مع إخوتكم في إيران؛ آمل أن تتقبلوا منا، أنتم وجميع شعب دولة قطر الصديقة والشقيقة، بأن الهجوم الصاروخي أمس كان مجرد رد فعل على مشاركة أمريكا في العدوان العسكري للكيان الصهيوني، وأن لا يكون لديكم اي تصور ان إيران تنوي مهاجمتكم، بل تسعى الجمهورية الإسلامية إلى توسيع علاقاتها البناءة والودية والأخوية مع دولة قطر، وآمل أن ألتقي بسموكم في الدوحة في أقرب فرصة ممكنة، وأن نناقش سبل تعزيز العلاقات بيننا.

في المقابل، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : لقد بذلت قطر جهوداً كثيرة، علناً وسراً، لإبعاد المنطقة عن تحريضات النظام الصهيوني، بما في ذلك العدوان على الأراضي الإيرانية، وقد فعلنا ذلك من باب حبنا للإيرانيين، وبالطبع كواجب تجاه دولة جارة وصديقة وشقيق.

وأكد، أن "القاعدة الأميركية في قطر لم ولن تستخدم منطلقا للقيام بأي عمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفا : قطر ستمنع بالتأكيد أي عمل من هذه القاعدة ضد الدولة الصديقة والشقيقة إيران"؛ منوها الى ضرورة توسيع العلاقات بين طهران والدوحة.

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