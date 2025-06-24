الصين تدعم حق إيران في الدفاع عن نفسها ضد الكيان الصهيوني

وبحث عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، آخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لمواقف الصين المسؤولة في إدانتها الحازمة للعدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على ايران، وكذلك إدانتها للهجوم الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وأكد عراقجي أن استهداف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمراكز العسكرية والأمنية للكيان الصهيوني يأتي في إطار الدفاع المشروع ضد عدوان هذا الكيان على إيران.

كما أشار إلى العملية الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء تطبيقًا لحق الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وردًا على العدوان العسكري الأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وعملها الخطير المتمثل في مهاجمة منشآتنا النووية السلمية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني على موقف بكين المبدئي في إدانة انتهاك إسرائيل والولايات المتحدة لسيادة إيران وسلامة أراضيها، واعتبر الهجوم على المنشآت النووية السلمية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، بصفتها دولة عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، عملًا خطيرًا ينتهك جميع المعايير الدولية.

وأكد وانغ يي، دعم بلاده لحق إيران في الدفاع عن نفسها، وقال أن الصين قد شرحت حتى الآن مواقفها بوضوح في إدانة العدوان على إيران في ثلاث اجتماعات لمجلس الأمن الدولي.

وأكد وزيرا خارجية إيران والصين على تصميم وإرادة القادة السياسيين في البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واستعرضا برنامج تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين، وأكدا على اهتمام الجانبين بتطوير البرامج المستهدفة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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