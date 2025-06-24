مقر "خاتم الأنبياء (ص)": إن لم يتعظ الكيان الصهيوني وامريكا سنرد عليهما بضربات اكثر شدة

وقال المقدم إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، في تصريحه اليوم الثلاثاء بعد ان تلا الآية الكريمة "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا": لقد اعتاد الكيان الصهيوني العاجز على الكذب بادعاءات المجرمين نتنياهو وترامب الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "لقد انتهك هذا الكيان المعتدي المجال الجوي للبلاد بطائراته المسيرة، وهاجم واعتدى على بعض أجزاء البلاد منذ صباح اليوم".

وقال: "إن القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع عدم ثقتها التامة بالضمانات الملفقة والكاذبة لقادة اميركا والكيان الصهيوني المعتدي المجرمين، مستعدة تمامًا لمواجهة أي عدوان معادي باشراف استخباراتي وعملياتي".

وتابع: "نحذر اميركا والكيان الصهيوني بان يتعظا من الضربات الساحقة التي تلقياها من ابطال الإسلام البواسل من شمال الأراضي المحتلة إلى جنوبها وقاعدة العديد الأمريكية، وإلا فانهما سيتلقيان ردًا اشد قوة بتحديد أهداف واسعة النطاق".

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