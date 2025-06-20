اختتام اجتماع عراقجي مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية وممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

وفي هذه الجولة، ناقش وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي القضية النووية الإيرانية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الألماني يوهان وادفول، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمي، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بوروز.

عُقد الاجتماع اليوم في جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي لعام 2015.

بعد إلقائه كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، حضر وزير الخارجية الايراني اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وأجاب وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أسئلة الصحفيين بعد الجولة الأولى من الاجتماع.

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