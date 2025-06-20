عراقجي يبدأ محادثاته مع أعضاء الترويكا وممثل الاتحاد الأوروبي

وقبل ساعة من الان، نشر وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو"، رسالة على منصة إكس، كتب فيها : نحن الأوروبيون نتحدث مع إيران لتخفيف التوترات.

واكد وزير الخارجية الفرنسي على، ان "الحوار هو الطريقة الوحيدة الممكنة لدفع الامور قدما".

من جانب اخر، فقد كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"، اكد (اليوم) على عزم الوزارة في تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن الوطن ضد العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني؛ موضحا ان اجتماع جنيف سيعقد بناء على طلب الجانب الأوروبي وبهدف مناقشة القضية النووية والتطورات الأخيرة بالمنطقة، في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران.

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