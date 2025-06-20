عراقجي: العدوان "الاسرائيلي" انتهاك لسيادة القانون.. اي تبرير يعد مشاركة في الجريمة

جاء ذلك في كلمة عراقجي خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف اليوم الجمعة.

واضاف : انني وزير خارجية ايران، البلد المنادي بالسلام ووارث احد اعرق الحضارات الانسانية، نظرا لدوره كبير في بناء الحضارة والثقافة والسلوك الانساني؛ مبينا ان هذا الشعب اليوم يتعرض لتحرك عدواني مشين من قبل كيان يمارس جرائم الابادة الجماعية المهولة لاكثر من عامين في فلسطين، كما يحتل اراضي دول جارة.

وتابع وزير الخارجية الايراني : انني اقف اليوم امام منظمة معتبرة، لكي اذكّر بأن اي عضو ومراقب في مجلس حقوق الانسان يتحمل مسؤولية قانونية واخلاقية قبال هذا الانتهاك الفاضح للعدالة؛ لقد بدا الكيان الصهيوني عدوانا على ايران، مما يشكل نقضا للبند الرابع من المادة رقم 2 لميثاق الامم المتحدة، وتحديّا متهورا على حساب كافة المبادئ والمعايير التي يرتكز عليها هذا المجلس.

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