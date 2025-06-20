وزیر الخارجیة: مطلوب من مجلس الامن الیوم ان یحافظ وینفذ القرار 487

وكتب عراقجي، عبر حسابه في منصة اكس : ان منشأة اراك (الايرانية) للماء الثقيل، التي تخضع لاتفاق الضمانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يتم تنفيذه حاليا وفق المعايير الفنية المتفق عليها في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما يمنع اي خطر اشعاعي، تعرضت هذه المنشآة، مساء امس، الى قصف الكيان الصهيوني في وضح النهار.

واضاف عراقجي : ان القرار 487 الصادر عن مجلس الامن الدولي، ينص بكل وضوح على ان، اي استهداف عسكري للمنشآت النووية، يشكل هجوما ضد كيان اتفاق الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية برمته، وبالتالي استهدافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

واضاف : ان هذا القرار يتضمن ليس فقط الاجراءات السابقة، بل يشمل التصرفات المستقبلية ايضا، ويعد مقياسا قانونيا واضحا ضد استخدام او التهديد باستخدام القوة الضاربة ضد المنشآت النووية الخاضعة لاتفاق الضمانات.

وختم وزير الخارجية الايراني تدوينته، مؤكدا : لو كان مجلس الامن عاجزا عن اتخاذ هذا الاجراء، فعليه ان يوضح للمجتمع الدولي، لماذا تطبق ثوابته القانوية بشكل انتقائي حيال موضوع مهم كهذا؛ وفي حال انهيار الكيان العالمي للحظر النووي، فإن هذا المجلس والكيان الصهيوني، سيتحملان مسؤولية جيمع التداعيات المترتبة على ذلك.

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