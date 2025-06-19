المجلس الاعلى للامن القومي: الرد بالمثل سيستمر حتى معاقبة العدو وتدفيعه الثمن

وافادت الامانة ان جلسات المجلس الاعلى للامن القومي عقدت بانتظام عقب العدوان وبرئاسة رئيس المجلس وفي اخر جلسة، تمت دراسة اخر مستجدات الحرب المفروضة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد ايران مؤكدة ان الرد بالمثل سيستمر حتى تتم معاقبة العدو وجعله يدفع الثمن.

واكدت انه ان اقدم العدو الصهيوني على اقتراف عمل شرير مختلف، فانه سيتم الرد عليه باساليب مختلفة اخذت في الحسبان، وفي حالة تدخل طرف ثالث في هذا العدوان، فانه سيتم التصدي له على الفور وفقا للخطة المحددة.