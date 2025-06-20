قائد الثورة الاسلامیة: العدو الصهیوني یُعاقب.. انه یُعاقب الان

بعد الهجوم الصاروخي الذي نفذته القوات المسلحة الايرانية على الأراضي المحتلة، وفي منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس، اليوم الجمعة، كتب قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي : العدو يعاقب ، انه يعاقب الان.

يشار الى ان "مركز غاف يام نيغيف" التكنولوجي في بئر السبع داخل الاراضي المحتلة، قد استهدف صباحا بهجوم صاروخي ايراني.

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