الادميرال شمخاني مخاطبا قائد الثورة : انني على قيد الحياة ومستعد للتضحية

واحيا شمخاني، في رسالته الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني، ذكرى الشهداء القادة والعلماء والمواطنين الايرانيين الذين ارتقوا خلال الهجمات الوحشية الصهيونية الاخيرة؛ مؤكدا بأن "هؤلاء نالوا مناهم، لكنني قد تأخرت عن هذه القافلة من جديد".

وشدد الادميرال شمخاني على انه رغم الضعف الجسدي الذي يشعر به من جراء الاصابات لكنه عاقد العزيمة على مواصلة نهج الجهاد والولاء والتضحية من اجل الدين والوطن والشعب.

وختم شمخاني رسالته مخاطبا سماحة القائد الامام السيد علي الخامنئي : فليكن القائد العزيز والشجاع على يقين، ان أبناءه ما زالوا في الميدان؛ ليس بالسلاح فحسب، وانما بالإيمان والأمل أيضًا، وليعلم العدو أن مجابهة إيران يعني اللعب بالنار التي لن تجلب له سوى الرماد.

وجهود الاطباء الذين تولوا معالجة الادميرال شمخاني بعد اصاباته البليغة من جراء العدوان الصهيوني على البلاد، تكلّلت بالنجاح، ليعلن الاخير اليوم الجمعة، بانه على قيد الحياة ومستعد للتضحية.

endNewsMessage1