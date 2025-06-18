بقائي: كل من يضربنا سنرد عليه وسندافع عن أنفسنا

وقال "إسماعيل بقائي" في مقابلة مع الجزيرة: ندافع عن أنفسنا ضد العدوان الصارخ.مناطقنا السكنية ومستشفياتنا عرضة للقصف الإسرائيلي والمئات استشهدوا بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف بقائي: منشآتنا النووية تعرضت لقصف إسرائيلي وعدوانه انتهاكٌ للأمن والسلم الدوليين. نحن ورثة آلاف السنين من الحضارة، وندافع عن أنفسنا.

وتابع:نحن على اتصال وثيق مع دول العالم ودعونا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته.مجلس الأمن فشل بالتحرك بسبب الموقف السيئ لأعضاء محددين فيه.

واکد بقائي :العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب العدوان الإسرائيلي.العدوان الإسرائيلي ما كان ليحدث دون موافقة أميركية،كنا نسير على طريق الدبلوماسية، ومن بدأ الحرب إسرائيل بدعم أميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المجتمع الدولي لن يتحمل حربا بتداعيات خطيرة. على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة القصف الإسرائيلي لمنشآتنا النووية.

وتابع بقائي: نحاول اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا من أي إشعاع.لا يحق لأي دولة مهاجمة المنشآت النووية لأي دولة أخرى.الهجوم على مؤسساتنا المدنية عمل وحشي.

واضاف: على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" تحمل مسؤولياته، وتصريحاته بشأن منشآتنا جاءت متأخرة.تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطى ذريعة لعدوان "إسرائيل".

واکد بقائي:موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من برنامجنا النووي غير مسؤول.على مجلس الأمن وقف المعتدي.نضغط على مجلس الأمن ليعمل وفقا لتفويضه.

وتابع: على المجتمع الدولي بمن فيه أعضاء مجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم.نعول على أنفسنا وعلى جنودنا وقادتنا وعلى كل مواطن.

endNewsMessage1