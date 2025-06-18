قائد الثورة الإسلامية: ليعلم الامريكيون أن الشعب الايراني لن يستسلم

واشاد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء في رسالة بثت عبر التلفزيون بالسلوك الرصين والشجاع والمثالي للشعب الايراني في القضية الاخيرة للهجوم الاخرق والخبيث للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك مؤشرا على نضج الشعب والقوام والعقلانية والمعنوية مؤكدا ان الشعب الايراني يقف بصلابة بوجه الحرب المفروضة مثلما انه سيقف بقوة بوجه السلام المفروض، وان هذا الشعب لن يستسلم لاي احد امام الاملاءات.

واشار سماحته الى التصريحات التهديدية والسخيفة للرئيس الامريكي قائلا ان الاشخاص العقلاء الذين يعرفون ايران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد الى هذا الشعب لان الشعب الايراني لن يستسلم وليعلم الامريكيون ان اي تدخل عسكري امريكي سترافقه بلا ريب خسائر لا يمكن تعويضها.

واشار اية الله الخامنئي الى الظروف الزمنية التي نُفذ فيها العدوان الابلة والخبيث للكيان الصهيوني قائلا ان هذا الحادث وقع عندما كان مسؤولونا يجرون مفاوضات غير مباشرة مع امريكا ولم يكن هناك اي مؤشر وحركة خاطفة وعسكرية وقاسية من جانب ايران.

واكد انه كان يُظن منذ البداية طبعا ان امريكا اقحمت نفسها في هذه الحركة الخبيثة للكيان الصهيوني وهذا الظن يتعزز يوما بعد يوم في ظل التصريحات الاخيرة للسلطات الامريكية.

وقال قائد الثورة ان الشعب الايراني يقف بصلابة بوجه الحرب المفروضة والسلام المفروض واي إملاءات واضاف انه يتوقع من اصحاب الفكر والتبيان وحملة الاقلام لا سيما المرتبطين بالراي العام في العالم بتبيان هذه المعاني والمفاهيم والا يسمحوا للعدو من خلال الدعاية المضللة، بتغيير وجه الحقيقة.

واكد سماحته ان العدو الصهيوني ارتكب خطا وجريمة كبريين قائلا ان العدو الصهيوني يجب أن يُعاقب وهو يُعاقب الان وان العقاب الذي انزله وينزله الشعب الايراني والقوات المسلحة بهذا العدو الخبيث وان لديهما خطة للمستقبل، هو عقاب قاسٍ اصاب العدو بالضعف.

وتابع ان مجرد تدخل اصدقائهم الامريكيين في القضية، مؤشر على ضعف الكيان الصهيوني وعجزه.

واشار قائد الثورة الى التصريحات التهديدية والسخيفة للرئيس الامريكي قائلا ان الرئيس الامريكي يدعو في تصريحات غير مقبولة وبصراحة الشعب الايراني للاستسلام، لكننا نقول لهم، ان اطلقوا التهديدات ضد اناس يخشون التهديدات، في حين ان الشعب الايراني يؤمن بالاية الكريمة: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» وان التهديد لن يؤثر ابدا على سلوك الشعب الايراني وتفكيره.

واكد سماحته أن القول للشعب الايراني بان يستسلم ليس كلاما حصيفا، وان الاشخاص العقلاء الذين يعرفون الشعب الايراني وتاريخه، لا يتفوهون ابدا بكهذا كلام، لان الشعب الايراني لن يستسلم امام عدوان اي احد.

واضاف ان الامريكيين والذين على علم بسياسات هذه المنطقة، يعرفون ان تدخل امريكا في هذه القضية سيعود عليها بالضرر مائة بالمائة وستتلقى الضربة. ضربة خسائرها اكبر بكثير من خسائر ايران.

ومضى سماحته يقول ان التدخل العسكري الامريكي في هذا المجال سيلحق بهم بلا شك خسائر لا يمكن تعويضها.

واوصى سماحته الشعب الايراني بالاخذ بعين الاعتبار الاية الكريمة: " وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»؛ ومواصلة الحياة بقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى " وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ".

واكد سماحته في الختام ان الله تعالى سينصر الشعب الايراني والحقيقة والحق بشكل مؤكد وحاسم.

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