الرئيس الإيراني: لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين، وضمن ادانته الأعمال الإجرامية التي ارتكبها الكيان الصهيوني والتي ادت الى استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين الإيرانيين، قال الرئيس الايراني: لا يستطيع العدو القضاء على ايران وشعبها بالقتل والإرهاب؛ لأنه مقابل كل ارتقاء هناك مئات الأبطال الآخرين الذين سيحملون الراية ويتابعون المسير ويقفون بوجه القسوة والظلم والجريمة والخيانة التي يرتكبها هؤلاء الجبناء؛ وهذا ما أظهره الشعب الايراني حتى الآن وصمد بقوة في وجه كل هذا الجبن.

واضاف بزشكيان : لسنا من اعتدى. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى الوحدة والتماسك، وعلى جميع أبناء الشعب الإيراني أن يتكاتفوا ويصمدوا ويواجهوا العدوان الاجرامي الذي تتعرض له ايران.

واكد الرئيس الايراني على ضرورة التعامل مع الشعوب وفقا لحقوقها، لافتا الى ان ما تطالب به إيران وشعبها اليوم هو حق مشروع لا جدال فيه،استنادا لجميع القوانين الدولية.

واوضح انه ووفقا لتوصيات قائد الثورة الاسلامية ،فقد اعطت ايران الدبلوماسية فرصة وفسحت المجال للمفاوضات والحوار و بدأت مفاوضات غير مباشرة؛كما اكدت مرارا وتكرارا انها لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية انطلاقا من مبادئها الثابتة وعقيدتها الواضحة والراسخة وفتوى اية الله العظمى الامام الخامنئي في هذا المجال.

كما اكد بزشكيان على ان لايران الحق في الاستفادة من الطاقة النووية والأبحاث التي تفيد شعبها، وليس من حق أحد أن يسلب هذا الحق من النظام والجمهورية الإسلامية، مشددا على تمسك بلاده بهذا الحق، وعدم خشيتها اي قوة في سبيله، مضيفا ان ايران مدت يد الأخوة لجميع الدول الإسلامية، باعتبارهم جميعا إخوة لها، واليوم وقف معظمهم، بل ربما جميعهم، إلى جانبها.

أمريكا تستخدم القوة، خلافا للأعراف الدولية

ولفت الى ان أمريكا تستخدم القوة، وخلافا للأعراف الدولية، تسمح للكيان الإسرائيلي بشن عدوان على ايران، موضحا ان بلاده لم تسعَ للحرب ولم تبادر بها.، فالارهابيين الصهاينة هم من اغتالوا قادة وعلماء ايران .

ومضى يقول ماذنب هذا العالم الذي يدافع عن وطنه وارضه بعلمه ، ليأتي العدو ويغتاله، مضيفا ان العدو يظن أنه قادر على تدمير العلماء والقادة لكنه لا يدرك ان هؤلاء وحتى باستشهادهم فهو احياء يرزقون وان مسيرتهم مستمرة ولن تتوقف، مؤكدا على الدفاع عن ايران وشعبها وعقيدة الجمهورية الاسلامية بكل قوة وعزم دون خشية من احد.

هذا وتوجه بزشكيان الى الشعب الايراني العزيز، طالبا اياه الوقوف والتصدي للصعوبات التي اوجدها هذا الكيان الغاشم، مؤكدا على ان الحكومة ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لتذليل الصعاب ومساعدة الشعب لحل أي مشاكل في معيشتهم وحياتهم وعلاجهم ودوائهم.

ودعا الدول الاسلامية الى التآزر في وجه هذا الكيان الغاصب قاتل الاطفال والذي يسعى للتخلص من الامة الاسلامية جمعاء ، مشيرا الى ان مجلس الشيوخ الباكستاني اقر بالامس وقوفه إلى جانب إيران ضد سياسات الكيان الإسرائيلي الشريرة، وأنه سيكون مع ايران في كل المواقف اللازمة.

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