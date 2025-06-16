بیان رقم 6 لحرس الثورة: منظومات الدفاع الإسرائیلیة استهدفت بعضها البعض

وفيما يلي نص البيان:إلى الشعب الإيراني النبيل، بدأت قبل قليل موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية التي شنها حرس الثورة الإسلامية، وهي أقوى وأكثر تدميرًا من ذي قبل.

في هذه العملية، عطّلت أنظمة القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني الغاشم، باستخدام أساليب جديدة والاستفادة من قدرات المعلومات والمعدات التي عززها الشهداء باقري وسلامي وحاجي زاده وغيرهم من شهداء القوة الجوفضائية للحرس الثوري، بحيث استهدفت أنظمة دفاع هذا الكيان بعضها البعض.

إن الابداعات والقدرات المستخدمة في هذه العملية، رغم الدعم الشامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية وامتلاك أحدث التقنيات الدفاعية، أدت إلى إصابة الأهداف في الأراضي المحتلة بنجاح وأقصى قدر من الضرر.

واليوم، نشهد تحقق الوعود الصادقة للشهداء باقري وسلامي وحاجي زاده، الذين أعلنوا مرارًا وتكرارًا أن الوعد الصادق 3 والعمليات مستقبلية ستكون أشد وطأة ودقة وتدميرًا من العمليات السابقة.

كما أظهرت هذه العملية خطأ الحسابات والتقديرات الوهمية للعدو الصهيوني والأمريكيين تجاه إيران الإسلامية تمامًا، والآن يجب أن نشهد انهيار الكيان الصهيوني المحتل.

ليعلم حماة هذا الكيان المجرم أن العمليات الفعالة والهادفة والأكثر تدميرًا ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف ستستمر حتى زواله الكامل.

و مَا النصرُ اِلا مِن عِنداللهِ العزیزِ الحَکیم

العلاقات العامة لحرس الثورة

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