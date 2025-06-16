استشهاد رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

وجاء في البيان الصادر: نعلن للشعب الايراني الابي ان جيش الكيان الصهيوني السفاح والمتوهم واصل هجماته وجرائمه ضد إيران الإسلامية اليوم، وكشف مجددًا عن هويته الخبيثة والإرهابية باستهدافه المواطنين الأعزاء في المناطق السكنية، واغتياله ثلاثة من كوادر الامن وقادة مجاهدي الاستخبارات، الشهداء محمد كاظمي وحسن محقق ومحسن باقري.

واضاف: ان ابطال القوة الجوفضائية للحرس الثوري واستمرارًا لردودهم الساحقة، وخاصةً الانتقام من الكيان الإرهابي لجرائمه اليوم، نفذوا موجة جديدة من العمليات الصاروخية التي استهدفت مراكز استخبارات الكيان الغاصب في المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3".

واكد البيان: انه على حماة هذا الكيان المجرم أن يعلموا أن العمليات الفعالة والمستهدفة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف ستستمر حتى تدميره الكامل.

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