بدء المرحلة الثالثة من عملیة "الوعد الصادق 3"

ودوت صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة، ما ادى الى هروب العديد من الصهاينة نحو الملاجئ.

كما أقرت وسائل إعلام تابعة للعدو بأن صفارات الإنذار دوّت لعدة مرات في معظم مناطق الأراضي المحتلة في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد (اليوم).

وبحسب "جيش" الكيان الصهيوني، فإن 50 صاروخا أُطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، بينما تحاول أنظمة الدفاع الجوي التابعة للكيان اعتراض الصواريخ وتدميرها.

وقرر المجلس الوزاري الأمني للكيان الصهيوني تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته، نشرت وسائل إعلام عبرية، صورا تظهر ازدحاما شديدا في الملاجئ بالمناطق الشمالية للاراضي المحتلة، تزامنا مع هذا الهجوم الصاروخي الإيراني.

تأتي هذه التطورات بعد لحظات من إعلان إيران عن بدء مرحلة جديدة من عملية "الوعد الصادق 3" اليوم الاحد؛ وهي عملية تهدف إلى الرد المباشر على الاعتداءات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.

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