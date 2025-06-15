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سياسة ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٧:٤٨

سلطنة عمان: جولة المباحثات النوویة بین إیران والولایات المتحدة لن تعقد الأحد

أعلنت سلطنة عمان التي تؤدي وساطة بين واشنطن وطهران في مباحثاتهما النووية، السبت أن جولة المحادثات السادسة التي كانت مقررة الأحد بين الطرفين “لن تحصل”، في خضم ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل.