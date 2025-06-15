متحدث الخارجیة الایرانیة یرد على تصریحات المسؤولین الألمان الوقحة

وكتب إسماعيل بقائي في مدونة له مساء السبت 14 يونيو/حزيران 2025: تذكروا حقائق التاريخ؛ ألمانيا أشعلت حربين عالميتين، لكن الإيرانيين، بروح إنسانية، آووا اليهود الفارين من هجمات هتلر – اسالوا الناجين من اللاجئين البولنديين/الفرنسيين الذين حصلوا على جوازات سفر إيرانية ليكونوا في مأمن من هتلر -.

واضاف: أولئك الذين وقفوا دائمًا على الجانب الخطأ من التاريخ، من الأفضل لهم الآن التزام الصمت.

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