الحرس الثوري يصدر بيانا حول الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية
معرف الأخبار : 1651233
أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان مساء السبت ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري اطلقت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية في اطار عمليات "الوعد الصادق 3" الهجومية المشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان: أطلقت القوة الجوفضائية للحرس الثوري موجة جديدة من الهجمات الصاروخية في اطار عمليات "الوعد الصادق 3" الهجومية المشتركة باستخدام مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ردًا على العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على الاراضي الايرانية.
وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا.