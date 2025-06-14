الحرس الثوري يصدر بيانا حول الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية

وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان: أطلقت القوة الجوفضائية للحرس الثوري موجة جديدة من الهجمات الصاروخية في اطار عمليات "الوعد الصادق 3" الهجومية المشتركة باستخدام مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ردًا على العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على الاراضي الايرانية.

وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا.

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