غريب آبادي: إيران لن تتعاون مع الوكالة الذرية كما كانت من قبل

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت قال كاظم غريب آبادي ردًا على سؤال حول استمرار هجمات الكيان الصهيوني على إيران ورد طهران المشروع على هذه الاعتداءات: ما دام مجلس الأمن لم يوقف العدوان أو لم يُنهِ المعتدي نفسه عدوانه ، فإن إجراءات الدفاع عن النفس مسموح بها وفقًا للقانون الدولي. إن إجراءات الكيان المعتدي لا أساس لها قانونيا، ولا يحق له الادعاء بالدفاع عن نفسه. وقد طُرح هذا الادعاء أيضًا خلال جرائمه في غزة.

*الكيان الصهيوني يدعي منذ عقدين من الزمن أن إيران تمتلك أسلحة نووية

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن هذا الكيان لم يوقع على أي من المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل ثلاثة أنواع من أسلحة الدمار الشامل؛ النووية والكيميائية والبيولوجية، وتابع: "هذا الكيان ليس فقط غير طرف في أي من هذه المعاهدات، بل يمتلك أيضًا جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل الثلاثة، وخاصة الأسلحة النووية. لأكثر من عقدين، يدّعي هذا الكيان أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية وقد تنتجها في أي لحظة. ومع ذلك، وبعد 25 عامًا، لم يُقدّم أي دليل على وجود مثل هذه الأسلحة في إيران. هذه الادعاءات لا تهدف إلا إلى التضليل وتبرير أعمال الكيان العدوانية وغير القانونية بهدف حرف انظار الرأي العام.

*لم ولا تشكل ايران تهديدا للاخرين

وأكد غريب آبادي: إن الكيان الذي يمتلك أسلحة دمار شامل، بل وهدد باستخدامها، لا يمكنه اتهام إيران بالسعي لامتلاك مثل هذه الأسلحة. لم تبادر إيران قط بالعدوان في المنطقة، ولم يكن لها أي تاريخ من العدوان منذ الثورة الإسلامية. على سبيل المثال، في الحرب المفروضة، هاجم نظام صدام إيران بدعم من الدول نفسها التي تتهمها اليوم. توجد الآن عشرات القواعد العسكرية حول إيران. على الرغم من بُعد آلاف الكيلومترات بين إيران والولايات المتحدة، هل وصلت الصواريخ الإيرانية إلى الولايات المتحدة؟ هل أطلقت إيران صواريخ أو نفذت عمليات اغتيال على الأراضي الأمريكية؟ هذه القواعد والادعاءات ليست سوى جزء من مشروع ديماغوجي. لم تكن إيران يومًا، ولا تُشكل تهديدًا للآخرين.

*على مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان

وأضاف نائب وزير الخارجية: "أدانت دول عديدة، وخاصة جيران إيران، بشدة العدوان الأخير. منذ يوم أمس، عندما شهدنا هذا العدوان، أجرى وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي، مكالمات هاتفية عديدة مع نظرائه ورؤساء المنظمات الدولية، مثل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وجرت هذه الاتصالات بهدف شرح الوضع الراهن ومطالبة هذه الدول والمنظمات بالوفاء بواجباتها وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن العدوان والغزو محرمان ولا يجوز إدانتهما فحسب، بل يتوجب على مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لوقفهما.

*طرح قضية إيران في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وأضاف: اتصل الدكتور عراقجي أيضًا بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أصدر بيانًا أدان فيه بشدة هذا الإجراء. ومن المقرر إدراج القضية على جدول الأعمال ومناقشتها ومراجعتها في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي سيُعقد في إسطنبول السبت المقبل، كما سيتم الإعلان عن مواقف منظمة التعاون الإسلامي أو بيانها أو استنتاجاتها في هذا الشأن. وبالتالي، ستدين الدول الإسلامية هذا الإجراء بالإجماع.

وقال: نحن أيضًا أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وقد وجّه الأمين العام لهذه المنظمة رسالة أمس، واليوم أصدرت الدول الأعضاء، وهي دول تُعتبر دولًا مهمة، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه هذا الإجراء العدواني. وتستمر هذه الإجراءات في إطار المنظمات الدولية. على سبيل المثال، يتفاوض زملاؤنا في نيويورك حاليًا مع حركة عدم الانحياز، وفي البرازيل مع مجموعة البريكس، وكذلك مع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار بيانات.

*على العراق منع انتهاك مجاله الجوي للعدوان على إيران

وأكد نائب وزير الخارجية أهمية تسجيل هذا العمل كعمل عدواني، قائلاً: "لأن أي إجراء مضاد لاحق من جانبنا سيكون مشروعًا. كما سيُضاف هذا العدوان إلى القائمة السوداء لأفعال ذلك الكيان. وقد نُفذت بعض هذه الاعتداءات عبر الأراضي العراقية. وأجرى وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي، محادثات عاجلة أمس مع نظيره العراقي، فؤاد حسين. ورغم أن العراق لا يملك حاليًا سيطرة كاملة على أراضيه، إلا أن إيران، كدولة مستقلة وذات سيادة، ترى أنه مسؤول ويجب عليه منع انتهاك مجاله الجوي للعدوان على إيران. وفي هذه المحادثة، كان أقل ما طلبته إيران من العراق هو إرسال رسالة إلى مجلس الأمن، تُعرب فيها عن احتجاجها على انتهاك مجاله الجوي. وبناءً على ذلك، وجّه العراق رسالةً إلى مجلس الأمن أمس.

*لا يوجد أساس قانوني لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

وصرح نائب وزير الخارجية بأنه لا يوجد أساس قانوني لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وأضاف: "إن القضايا المطروحة في القرار تتعلق فقط بقضيتين تعودان إلى ما قبل 25 عامًا؛ أي أنه لم يُعثر على أي غموض في الأنشطة النووية الحالية لجمهورية إيران الإسلامية، ولم تُطرح سوى أربع قضايا، منها قضيتان تم حلهما بالفعل، ولا تزال قضيتان قائمتين. لا يمكن بأي حال من الأحوال تحليل هذه القضايا في إطار السلم والأمن الدوليين، والذي يمكن على أساسه تقديم تقرير شامل أو إصدار قرار وإحالة الملف إلى مجلس الأمن. ومع ذلك، بُذلت جهود لتطوير أدوات في هذا الصدد، وبفضل الأصوات المؤيدة في مجلس المحافظين، أُدرجت هذه المسألة في القرار، بحيث يتم في حال واجهت عملية التفاوض أي مشكلة، تسهيل مسار الإحالة إلى مجلس الأمن، وتقديم أعذار لتبرير أي إجراءات عقابية محتملة. وبطبيعة الحال، فإنهم يدركون جيداً أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات سيكون له تكاليف عليهم أيضاً، ولن تكون جمهورية إيران الإسلامية وحدها هي التي ستعاني.

*تقرير غروسي الأخير سياسيٌّ بحت

وفي إشارةٍ إلى نصيحة الجمهورية الإسلامية للدول الغربية بأن الحل الأمثل هو مواصلة الحوار والمفاوضات، بدلاً من استخدام المؤسسات الدولية كأداةٍ للضغط السياسي على جمهورية إيران الإسلامية، أضاف: "جميع هذه الإجراءات في الواقع شكلٌ من أشكال بناء القضايا وبناء الأدوات، يُتّبع بناءً على الدعم المُتاح في مجلس المحافظين. وكما ذُكر سابقًا، يُعدّ "عدم الامتثال" إحدى القضايا التي يُمكن أن تُؤدي، وفقًا للفقرة 30 من المادة 12 من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. ومع ذلك، ووفقًا لهذه المادة، يجب أن يُحدّد المفتشون الموجودون في الموقع عدم الامتثال ويُبلغون به إلى المدير العام للوكالة؛ ثم يُقدّم المدير العام التقرير إلى مجلس المحافظين، وفي حال الموافقة عليه، يُحال الأمر إلى مجلس الأمن. ومع ذلك، لا نرى مثل هذه الحالات في تقرير غروسي الأخير. هذا التقرير سياسيٌّ بحت. لدينا تحذيراتٌ جديةٌ في هذا الصدد. ردًا على القرار الأخير، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية فورًا أن هذا القرار لا أساس قانونيا له. جمهورية إيران الإسلامية ليست منتهكة؛ لقد التزمنا دائمًا بتعهداتنا.

*لا حديث حول تفعيل آلية "سناب باك"

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية إلى أن "المهم هو أن تعلن جمهورية إيران الإسلامية بحزم أنه إذا أساءت بعض الأطراف استخدام التزام إيران بالالتزامات والمبادئ الدولية لممارسة الضغط، فسيكون الرد المناسب والمتناسب مدرجًا على جدول الأعمال. وقد طُرح هذا الموضوع سابقًا ولا يزال مستمرًا.

وبخصوص إمكانية انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال أيضًا: لا حديث حول تفعيل آلية "سناب باك"، ولكن جمهورية إيران الإسلامية وجهت رسالة إلى المؤسسات المعنية في السنوات الماضية مفادها أنه في حال تفعيل آلية الزناد، ستتخذ إيران إجراءات مضادة، وهي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقد أُعلن عن هذا القرار سابقًا وأبلغته به الأمم المتحدة والدول الأوروبية وأعضاء آخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة قبل سنوات.

*ستتخذ إيران قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية

وأكد غريب آبادي أن الهجوم الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية يُعدّ عملاً يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، ويخالف قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس المحافظين، وكذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضاف: "في وقت سابق، وبعد هجوم الكيان الصهيوني على مفاعل أبحاث في العراق، طُرحت هذه القضية في مجلس المحافظين ومجلس الأمن، مما أدى إلى إصدار قرارات ضد الكيان الصهيوني، أكدت على حظر الهجمات على المنشآت النووية؛ لأن هذه الأعمال تنطوي على مخاطر عديدة وستؤدي إلى مسؤولية قانونية للمهاجم. وقد تكرر هذا الإجراء في الوضع الحالي. واتخذت جمهورية إيران الإسلامية بعض التدابير المضادة، وأُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببعضها؛ بما في ذلك خطط لتعزيز حماية المواد والمعدات النووية".

وتابع: "مع ذلك، لا يمكن عرض بعض التدابير الخاصة التي ستُتخذ لحماية هذه المواد والمعدات على الوكالة نظرًا للطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني. ستتخذ جمهورية إيران الإسلامية قراراتها في هذا الصدد بناءً على مصالحها الوطنية وشواغلها. قد تكون للوكالة طلبات تتعلق بالمنشآت التي تتعرض للهجوم، لكن جمهورية إيران الإسلامية لن تتعاون مع الوكالة كما في السابق. اذ لا معنى لأن تلتزم الوكالة الصمت إزاء الهجمات على المنشآت السلمية، فيما يواصل مفتشوها تواجدهم في إيران كالمعتاد. هذه القضايا قيد الدراسة والبت. تجدر الإشارة إلى أن القضايا التي نوقشت لا تقتصر على التفاعلات مع الوكالة، وأن هناك إجراءات أخرى قيد التنفيذ أيضًا.

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